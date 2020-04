Nuovo coronavirus e animali da compagnia: paure e ansie. Come comportarci? I Consigli del veterinario De Falco

Abbiamo interpellato il medico veterinario di Corigliano Rossano Jole De Falco. Dalle soluzioni alcoliche per disinfettare i cani alle attività da svolgere insieme ai nostri amici a quattro zampe. Tutto quello che c’è da fare e non fare con gli animali domestici

di Josef Platarota

L’epidemia da Sars-Cov-2 ha cambiato profondamente la nostra vita e la relazione con l’ambiente circostante. Non è rimasto immutato nemmeno il rapporto tra uomo e animale domestico, quest’ultimo diventato, suo malgrado, vittima di comportamenti un po’ troppo zelanti da parte dei padroni. Sull’argomento abbiamo chiamato in causa il medico veterinario operante a Corigliano Rossano, Jole De Falco.

«Nelle ultime settimane, da quando è iniziata l’emergenza covid19 – ci informa – ho ricevuto numerose telefonate di proprietari che erano preoccupati sia per la salute dei propri animali sia per essere rassicurati che l’animale non potesse essere un problema per la salute dell’uomo. Al momento – sottolinea – non c’è alcuna evidenza scientifica che dimostri il ruolo del cane e del gatto nella trasmissione del covid19. Gli animali non corrono rischi, questo tipo di coronavirus è stato isolato nell’uomo ed è responsabile di malattia nell’uomo. I casi che hanno suscitato attenzione dei media e paura: si tratta di animali con proprietari con coronavirus. Si tratta di contaminazione ambientale».

Uno dei rimedi più sicuri contro il virus è, senza ombra di dubbio, la prevenzione. Stessa cosa vale con i nostri amici a quattro zampe: «La cosa fondamentale – ci ricorda Jole De Falco – è seguire tutte le regole base di igiene, lavarsi frequentemente le mani, pulire il cane prima di rientrare in casa dalla passeggiata. Ricordo ai proprietari che i cani si leccano tutte le parti del corpo raggiungibili con la lingua e di conseguenza non va mai utilizzata nessuna sostanza che possa avere azione irritante sulle mucose della bocca. Al ritorno dalla passeggiata possiamo pulire le zampe del cane con acqua e sapone neutro o con salviette apposite. Non utilizzare prodotti aggressivi o a base alcolica».

Le epidemie, da che mondo è mondo, tolgono il peggio dall’uomo: rabbia, paura, insicurezza e senso di pericolo costante. Ed ecco spiegato come mai gli abbandoni, nelle ultime settimane, stiano conoscendo un aumento preoccupante: «Non c’è nessun motivo per abbandonare il proprio animale, non sono fonte di contagio e, il nostro ordinamento punisce l’abbandono di animali secondo il codice penale art.727».

Inoltre, come ci ricorda Jole De Falco, le restrizioni nella libertà di movimento imposte dai recenti decreti del governo stanno avendo ripercussioni anche sui nostri animali. «È consentito portare fuori il cane ma le passeggiate devono essere brevi, entro 200 metri dalla propria abitazione. Si raccomanda sempre di raccogliere le deiezione del proprio cane. Al rientro dalla breve passeggiata può essere utile stimolare il cane a giocare con una pallina per alleviare la sue (e la nostra) frustrazione di non potere passare più tempo all’aria aperta. In questo periodo i cani che vivono in appartamento sono più irrequieti e stressati, non possono rilasciare tutta la loro energia con lunghe corse e non sono abituati a vederci in casa così tanto tempo. Mentre siamo a casa continuiamo a giocare con loro: lanciando una palla, usando i giocattoli di Kong (quelli in plastica in cui poter nascondere premi). Oppure ora che abbiamo più tempo da dedicargli, possiamo rivedere alcuni “comandi”, come sedersi o sdraiarsi, magari insegnargliene di nuovi. Ma ricordiamo anche di lasciargli i loro spazi e la loro tranquillità». Infine, il consiglio più accorato: «Le dinamiche di tutti stanno cambiando in questo periodo, l’ansia e l’angoscia dovuta all’isolamento viene avvertita dai nostri animali. È importante – conclude – fare tutto il possibile per la loro serenità e mantenere la normalità».

