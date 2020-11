Nuovo Commissario sanità. Bevacqua: «Basta con il gioco al massacro»

Il capogruppo del partito democratico in consiglio regionale se la prende con il suo stesso governo di appartenenza sulla questione commissario

«Bisogna smetterla di considerare la questione della sanità calabrese come un gioco nel quale ognuno vorrebbe piantare la propria bandierina: la Calabria non è terra di conquista per appetiti di parte. Il Presidente Conte intervenga autorevolmente e ponga termine ai veti incrociati che stanno riducendo a zero la credibilità delle Istituzioni». È quanto dichiara il Capogruppo PD in merito alla mancata nomina di ieri del Commissario ad acta. «Come Gruppo PD – prosegue Bevacqua – invitiamo il Partito nazionale e la delegazione interna al Governo ad attivarsi affinché si giunga a una soluzione entro questa sera. L’amarezza dei calabresi è giunta a livelli inesprimibili. E, prima di ulteriori annunci, si faccia in modo di essere certi».

