«Nuovi Percorsi» si complimenta con Gallo per la vittoria straripante

«La vittoria straripante di Gallo risultato, alla fine della consultazione elettorale per le regionali 2020, il più votato dello schieramento di centro destra è da ascriversi alla qualità della sua azione politica, del suo saper essere uomo a servizio della gente, degli amministratori e dei territori, che non inizia oggi ma che si può leggere tra le pieghe del suo impegno di anni, prima tra le fila dell’Udc e di recente nel suo ruolo di coordinatore di Forza Italia che, insieme a lui, si è radicata all’interno della provincia di Cosenza».

Il coordinamento cittadino di Nuovi percorsi, il movimento politico nato proprio con Gianluca Gallo, esprime così soddisfazione per il «brillante risultato conseguito e che in città lo ha portato ad essere tra i più votati. Segno dell’impegno che il movimento ha profuso per la sua persona, ma anche sintomo della stima di cui Gianluca gode a Castrovillari per essere sempre stato uomo del e per il territorio, capace di ascoltarne ed interpretarne i bisogni e le speranze».

«Ora è tempo di pensare al bene per la Calabria che – con la sua determinazione e competenza – di sicuro sarà nella sua agenda politico istituzionale fin da subito, ma è anche il momento di guardare con attenzione alle imminenti amministrative che porteranno in primavera Castrovillari a determinarsi in maniera democratica per il rinnovo del consiglio comunale. Forti di questa bella affermazione e sapendo di voler giocare un ruolo da protagonisti nella composizione dello schieramento che andrà a proporre alla città una guida autorevole per il suo futuro, ci apriamo al confronto con quanti – nel solco di questa esperienza positiva dei moderati – vogliano iniziare un dialogo costruttivo per scegliere la figura migliore che si candidi a ricevere la fiducia del popolo castrovillarese che, oggi, ringraziamo per aver dato sostegno al grande successo che oggi Gianluca iscrive nella sua brillante carriera politica».

Commenta

commenti