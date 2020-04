Nuovamente Insieme per Paludi alla Maggioranza: «C’è bisogno di dialogo e responsabilità»

Il consigliere di Minoranza di Paludi, a nome movimento “Nuovamente insieme per Paludi” invita il sindaco Stefano Graziano alla chiarezza, alla responsabilità e al buonsenso. La nota, a firma del consigliere Onofrio Sommario, fa riferimento a buoni spesa erogati dai comuni per fronteggiare il Covid-19.

«In un clima di autentico dialogo si sarebbe potuto istituire una commissione tra maggioranza, opposizione e uffici preposti che esaminassero in modo più accurato le domande, stabilendo dei criteri oggettivi magari con punteggi da attribuire alle domande Io ed il mio gruppo – sottolinea Sommario -ci rammarichiamo per l’occasione mancata. Il momento che stiamo vivendo avrebbe richiesto una reale, fattiva e concreta collaborazione, per il bene e la crescita e l’unità di tutta la comunità».

Nuovamente insieme per Paludi annuncia che rimarranno sempre disponibili ad apportare il loro contributo a tutte le iniziative volte a superare questo momento difficile e a migliorare le condizioni di tutti. Infine, Onofrio Sommario ci tiene a lanciare un appello a tutti i paludesi affinché rispettino le regole che le istituzioni ci hanno indicato: «solo in questo modo riusciremo a sconfiggere questo male nuovo e contagioso, che ha messo in ginocchio tutto il mondo, e torneremo lentamente a vivere più serenamente».

Infine, il chiarimento della Minoranza: «Ringrazio il sindaco per la gratitudine espressa nei miei confronti in un video messaggio in cui parlava dei buoni spesa, ma io ed il gruppo di minoranza altro non abbiamo fatto che metterci a disposizione della comunità, com’è naturale che avvenga e come sempre avviene per noi».

