Nuova sanificazione nella sede municipale di Cariati

Intanto, attraverso l’ufficio stampa del Comune, il Sindaco Filomena Greco rinnova l’appello alla massima prevenzione per contenere il contagio

Prevenzione e sicurezza, questa mattina (sabato 28) gli uffici comunali ubicati all’interno della sede municipale di Palazzo Venneri, in piazza Rocco Trento, sono stati interessati da una nuova attività di sanificazione. È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco che, ringraziando la ditta affidataria del servizio per la disponibilità, sottolinea che l’obiettivo dell’intervento è quello di salvaguardare e tutelare la salute sia dei dipendenti comunali e degli amministratori che quella dei cittadini che si recano in Comune. L’Amministrazione Comunale rinnova l’appello alla responsabilità e ad uscire il meno possibile da casa, ad igienizzare le mani e mantenere la distanza interpersonale.

Commenta

commenti