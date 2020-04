Nuova ordinanza lampo della Santelli che blinda la Calabria per la Fase 2

Dopo l’ordinanza diramata 24 ore fa, ne arriva un’altra altrettanto forte ma prevista. Jole Santelli, dal 4 maggio, chiude la Calabria

Arrivano nuove restrizioni per chi vuole raggiungere la Calabria. Infatti, “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in Regione provenienti da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute”. E’, però consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi far rientro nella propria residenza, manifestando la volontà almeno 48 ore prima, presso il sito predisposto all’emergenza calabrese da Covid. I rientri consentiti dovranno essere seguiti da 14 giorni di isolamento, previa la prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente1.

