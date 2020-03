Nuova giunta regionale, gli auguri di buon lavoro del sindaco di Cassano

Il sindaco della Città di Cassano Jonio, Gianni Papasso appresa la notizia del completamento della composizione della nuova Giunta Regionale della Calabria da parte della Presidente Jole Santelli, ha indirizzato, a nome proprio, dell’esecutivo, dell’assise civica e dell’intera comunità locale, i migliori e sentiti auguri di buon lavoro alla neo Governatrice e a tutti i componenti del nuovo esecutivo calabrese.

Il primo cittadino, in modo particolare, ha plaudito alla nomina del consigliere regionale di Cassano, Gianluca Gallo, alla carica di assessore regionale con importanti deleghe assegnate, come l’agricoltura e le politiche sociali. «Sono certo – ha detto Papasso – che l’assessore Gallo, per l’esperienza maturata nel tempo nelle istituzioni, per la conoscenza dei territori e la professionalità che lo contraddistingue, saprà ben operare per il rilancio della Calabria intera, senza trascurare di intervenire e incidere sulle istanze e le problematiche che interessano il comprensorio della Sibaritide e del comune di Cassano, in particolare».

Il sindaco Papasso, da subito ha offerto alla presidente Santelli, al governo calabrese e all’assessore Gallo ampia collaborazione.

