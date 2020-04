Nove nuovi contagi in provincia: tutti nel cosentino. Intanto ne guariscono altri 7 TABELLA E GRAFICI

Tutti i dati comune per comune diramati dall’Asp di Cosenza. A Bocchigliero si “negativizzano” in 14 ed il sindaco chiede la revoca della “zona rossa”

Quella di oggi per la provincia di Cosenza è sicuramente una giornata di speranza. Infatti, mentre la curva dei contagi da Covid-19 continua a crescere solo nel cosentino mentre nel resto della Calabria il virus si ferma (leggi anche il bollettino di oggi Covid-19, in Calabria 1.047 contagi. 9 in più i casi positivi, tutti in Provincia di Cosenza) la giornata odierna fa registrare un altro piccolo record che è quello dei guariti: ben 7 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 40. Mentre si ferma la curva dei decessi (23 in tutta la provincia). Diminuiscono, tra l’altro, anche le necessità di ospedalizzazione: ad oggi ci sono 35 ricoverati in tutto il territorio della Calabria citra mentre gli infetti domiciliati a casa sono 317.

I nuovi contagi tutti nel cosentino

La matrice dei nuovi contagi sembra essere, ancora, il focolaio divampato a Pasqua nella residenza sanitaria per anziani di Torano castello, dove ancora oggi il numero dei casi aumenta di altre 5 unità (76 nel totale e 1 deceduto). Altri nuovi casi a Belsito (+1), Marano Marchesato (+1), Figline Veglituro (+1) e Villapiana dove però c’è un mistero. Nel comune ionico, infatti, l’unico contagio era stato ufficializzato nei giorni scorsi, per poi sparire dalle tabelle dell’azienda sanitaria per un paio e ricomparire nuovamente stasera.

Sullo Jonio zero nuovi contagi… la striscia positiva continua

Svelato il mistero di Villapiana, anche oggi sullo Jonio e nella Sibaritide non si registrano nuovi casi mentre Corigliano-Rossano detiene la palma per i numeri di guariti più alti della provincia (7) che portano, di fatto, i contagi reali a 32. Spento anche il focolaio di Oriolo, dove da due giorni non risultano più nuovi contagi e dove è stata dimessa anche la sindaca Simona Colotta (caso 1 del centro del Pollino).

Bocchigliero ora chiede la revoca della “zona rossa”

Ottime notizie giungono anche dalle alture della Sila Greca. Nel comune di Bocchigliero, infatti, dove si era acceso un cluster nella casa di cura “Santa Maria” si stanno negativizzando quasi tutti i contagiati. Il sindaco Alfonso Benevento ha annunciato che i primi tamponi hanno dato esito negativo per 14 persone sui 19 casi effettivi totali (considerando i due deceduti) e se si considera che una paziente della rsa è stata ricoverata all’Annunziata di Cosenza, in paese restano, solo 4 casi positivi. Ecco perché il primo cittadino domani avanzerà al presidente della Regione Calabria formale istanza di revoca delle restrizioni da “zona rossa”

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (martedì 21 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 76 0 1 San Lucido 53 6 4 Corigliano-Rossano 42 7 3 Rogliano 32 3 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 6 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 2 1 Marzi 10 1 1 Rende 7 1 2 Belsito 6 0 0 Amantea 5 0 2 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Piane Crati 5 0 0 Bisignano 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Acri 4 0 0 Fagnano Castello 4 0 1 Luzzi 4 0 0 Montalto Uffugo 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 Altomonte 3 1 0 Cariati 3 3 0 Carpanzano 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Casali del Manco 3 0 0 Figline Veglituro 3 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Marco Argentano 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Belsito 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Rose 1 0 0 Villapiana 1 0 0 Praia a Mare 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Lattarico 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 417 40 23

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

