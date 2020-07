“Notti sicure”, Santelli: «Bus elettrici per i Comuni virtuosi»

Notti sicure sembra proprio essere un vero e proprio patto per il divertimento e il turismo che unisce le coste calabresi

«Vedere una giunta come questa che ha portato a livello regionale una ventata di novità – dice Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia – è veramente rincuorante. Anche questo progetto la dice lunga su quella che è la piattaforma valoriale che supporta in maniera pratica e tangibile le famiglie. ‘Notti sicure’ è un segnale di vicinanza stretta con le dinamiche familiari. Raccolgo l’invito del vicepresidente Spirlì di abbinare a questo servizio fondamentale le navette che dovranno essere messe a disposizione dai gestori del locali. Ora, tornando a Vibo, vedrò cosa posso fare per consentire una coincidenza con la città che amministro e il resto dell’entroterra».

A dirsi soddisfatto è anche il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, il quale sottolinea come Locri sia nota come «città della movida – e poi aggiunge – ringrazio anche i rappresentanti del trasporto su gomma e chiedo alla Presidente Santelli di fare, nel futuro, scelte importanti anche in questo campo. Grazie al presidente per quanto fatto in così poco tempo».

«Questo progetto dà il senso di cosa voglia dire amministrare» Le parole di Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica e aggiunge: «Sono padre di un 18enne e mi faccio in questa occasione portavoce dei genitori che aspettano i figli la sera. Tutti i comuni bisogna che facciano uno sforzo per far conoscere questo progetto, coinvolgendo i lidi o le strutture affinché possano veicolare le informazioni utili ai nostri ragazzi. Siamo politicamente diversi ma da quando c’è la Santelli ci siamo visti spesso per risolvere i problemi e non ho nessuna difficoltà nel dire che si sta andando bene».

Dallo Jonio al Tirreno pare ci sia una visione unanime sul progetto che, ancora una volta, ha riconosciuto nell’amministrazione di Jole Santelli una vicinanza alle famiglia e alle problematiche più comuni. Paolo Mascaro sindaco di Lamezia Terme infatti si dice soddisfatto anche dell’andamento dell’estate calabrese difatti secondo Mascaro: «Mai i lidi di Lamezia Terme hanno avuto tante presenze come quelle di quest’anno. Questa cittadella è sentita dai sindaci come la propria casa. Noi siamo la regione singola per come ha saputo contrastare un virus insidioso e non solo».

A prendere la parole anche un imprenditore del catanzarese, Adolfo Rotundo, proprietario della discoteca Atmosfera, che tiene a sottolineare «Già il fatto di parlare di movida e di giovani è motivo di grande orgoglio, ci sentiamo rappresentati dalla Presidente perché noi in Calabria abbiamo 3000 dipendenti in tutte le discoteche e siamo gli unici ad essere rimasti fuori da tutti i contributi che il governo ha erogato, siamo anche i primi ad aver chiuso la propria attività durante l’emergenza e gli ultimi ad avere risposte». E poi ribadisce: «Nelle discoteche i ragazzi sono al sicuro, sono qui a chiedere anche un po’ più di flessibilità anche con gli orari di chiusura delle discoteche».

A conclusione della conferenza stampa ‘Notti sicure’ la Presidente Santelli ringrazia i sindaci e i quanti hanno preso parte al dibattito e chiosa: «Le amministrazioni comunali sono il pronto soccorso della democrazia. Una regione che non dialoga con i sindaci tradisce il proprio mestiere di amministrazione. Arriveranno a breve i bus elettrici nelle bandiere blu e bandiere arancioni perché sono comuni virtuosi – e poi riferendosi ai ragazzi – divertitevi ma con un pizzico di cautela che non basta mai».

Di Francesca Russo

Commenta

commenti