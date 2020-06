Notte romantica sabato 27 ad Altomonte

Città d’arte da sempre location degli innamorati con piazze e menù di coppia

Continuare e rafforzare l’impegno a vivere e condividere atmosfere, emozioni ed esperienze autentiche nei centri storici e nell’entroterra resta una delle priorità dell’Amministrazione Comunale, soprattutto per contribuire a quel progressivo ritorno alla normalità di cui ha bisogno la ripartenza turistica ed economica dei nostri territori.

È quanto dichiara l’assessore al turismo Mario Pancaro annunciando insieme al Sindaco Giampietro Coppola che anche quest’anno la Città d’arte di Altomonte partecipa alla quinta edizione della Notte Romantica, evento nazionale promosso da I Borghi più belli d’Italia per sabato 27 giugno.

L’obiettivo – spiega – è quello di coinvolgere tutte le attività commerciali con la proposta di un menù ispirato all’atmosfera romantica della giornata e, quindi, agli innamorati. In questa cornice, le principali piazze del borgo, da sempre location privilegiata per festeggiare l’amore ed il matrimonio, saranno allestite a tema.

Seppur quest’edizione 2020 – aggiunge – sarà sicuramente diversa dalle altre per le prescrizioni di prevenzione anti-Covid, la nostra ambizione – conclude Pancaro, ringraziando operatori commerciali e ristoratori che hanno inteso aderire alla manifestazione – resta quella di animare il più possibile il borgo, contribuendo a farlo percepire anche nel territorio come destinazione turistico-esperienziale privilegiata soprattutto per le coppie.

Commenta

commenti