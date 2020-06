Notte di paura per un ragazzo scomparso nel centro storico di Rossano

Carabinieri e Vigili del fuoco hanno battuto il territorio e lo hanno ritrovato stamani in buone condizioni nei pressi di Porta dell’Acqua

Una notte di apprensione e paura l’ultima trascorsa nel centro storico di Rossano. Un ragazzo diversabile, infatti, nella serata di ieri si era allontanato dalla sua casa su Corso Garibaldi (vicino all’imbocco per via Vittorio Emanule) facendo perdere le sue tracce. A quel punto è scattato subito l’allarme da parte dei familiari e dei vicini di casa che hanno subito allertato i carabinieri della vicina stazione del centro storico che a loro volta hanno mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che sono giunti subito sul posto con la squadra di turno.

Le ricerche sono partite subito e da subito, considerata la disabilità del ragazzo, si sono concentrate nelle aree attinenti ai quartieri di Via Vittorio Emanuele e via Interzati, fino ad arrivare a perlustrare, con l’aiuto delle fotocellule, anche la zona sottostante porta dell’Acqua.

Dopo una lunga nottata di ricerche il giovane è stato ritrovato stamattina, in buon condizioni di salute, nei pressi di Porta dell’Acqua, in un vicolo cieco e stretto, uno dei tanti che caratterizzano quella zona del centro storico, non lontano dalla sua abitazione.

