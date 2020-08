Notte bianca in Sila alla scoperta della fauna notturna

Un inusuale ed emozionante esperienza in natura mediante l’apertura delle riserve naturali in orario serale

E’ giunta alla sua terza edizione la Notte Bianca organizzata nel Centro Visite di Cupone, nel comune di Spezzano della Sila dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza. Il prossimo 10 agosto la manifestazione promuoverà come sempre la scoperta della fauna notturna

all’interno delle Riserve naturali dello Stato, nonché la sperimentazione di un inusuale ed emozionante esperienza in natura mediante l’apertura in orario serale. Per questa edizione, dove è prevista la prenotazione obbligatoria visto l’accesso limitato per il rispetto delle misure di contenimento Covid 19, è stato redatto un programma vario e molto interessante.

Alle 17.30 verrà inaugurata nel museo naturalistico la mostra ornitologica; a seguire il concerto Biodiversità in Jazz del maestro Francesco Caligiuri previsto per le 18.30. Subito dopo passeggiata guidata nel sentiero didattico, e per finire serata astronomica Sotto le stelle della Sila a cura dell’Astrofilo Angelo Mendicelli.

