Noto locale vendeva bevande e alimenti al tavolo, scattata la chiusura e la sanzione pecuniaria

È successo nel centro di Cosenza dove continuano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato in materia di controlli sul rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

Nella giornata di ieri, , personale della Squadra Volante, accertava che in un noto locale del centro cittadino si provvedeva alla vendita di bevande ed alimenti ai tavolo, in contrasto alla normativa vigente prevista dal DPCM del 3 novembre u.s., che consente solo la vendita da asporto.

È subito scattata la chiusura dell’esercizio commerciale e la sanzione amministrativa pecuniaria.

Sempre nel corso di predetti servizi , 3 persone sono state multate per il mancato uso delle mascherine ed 11 persone per spostamento non giustificato.

