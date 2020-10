Norme anti-covid, a Corigliano denunciati 6 giovani “riottosi alle regole”

Nella notte tra sabato e domenica scorsi vasta operazione di controllo dei carabinieri. Ispezionati 7 esercizi commerciali e diversi giovani: qualcuno aveva anche uno “spinello”

Vasta operazione di controllo dei carabinieri della compagnia di Corigliano, diretta dal capitano Cesare Calascibetta, per verificare la corretta attuazione delle norme anti-covid che da ieri sera sono diventate ancora più stringenti. L’attività dei militari dell’Arma è iniziata lo scorso sabato, a partire dalle 22, e si è protratta per tutta la notte di domenica 18 ottobre.

La perlustrazione a tappeto dei carabinieri si è concentrata su via Nazionale e piazza Salotto, a Corigliano scalo, dove sono stati controllati 7 esercizi commerciali e circa un centinaio di persone.

Al termine dell’attività di controllo sono state sanzionate 6 persone: tutti giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni. Le multe comminate variano da un minimo di 280 ad un massimo di 400 euro e sono state elevate per mancato uso della mascherina, mancato rispetto del distanziamento (ovvero assembramenti). Ai soggetti minorenni, nel particolare, la sanzione è stata contestata ai genitori.

Inoltre, due dei giovani controllati sono stati trovati con modiche quantità marijuana e saranno pertanto segnalati alla Prefettura di Ccosenza.

Invece, tutti gli esercizi commerciali controllati non hanno evidenziato infrazioni sia per il rispetto delle norme previste dai precedenti DPCM (considerato che proprio ieri sera ne è entrato in vigore un altro) sia per quanto riguarda le posizioni lavorative dei dipendenti.

Commenta

commenti