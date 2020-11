«Non è tempo di campagna elettorale che giochi con la vita dei cittadini»

Il gruppo consiliare Corigliano Rossano Pulita richiama alla responsabilità in questo momento delicato per la terza città della Calabria

Tante, forse troppe, le polemiche innescate in questi giorni carichi di incertezza dovuti ai nuovi casi da Covid, fortunatamente pochi, che si stanno registrando a Corigliano Rossano. Nuove positività, come scrive la parte della maggioranza in una nota stampa, «sufficienti a dare nuova forza alle polemiche che quotidianamente impazzano sui social e sulla stampa locale».

I consiglieri Mingrone, Rotondo, Monaco, Zangaro e Alboresi commentano così: «Ci sembra opportuno evidenziare alcuni punti chiave, il virus circola per cui non è strano né tanto meno colpevole che ci siano casi, sino ad ora sporadici, nella scuola, negli uffici, per la strada e purtroppo accade che qualcuno possa procurarsi una frattura o essere affetto da un problema chirurgico urgente e risultare affetto dal covid19. Il giusto approccio è quello di diagnosticare i casi ed evitare che siano fonte di diffusione».

La maggioranza, però, va cerca di analizzare le responsabilità: «Tra le innumerevoli carenze della nostra area in tema di sanità ed in questo momento particolare c’è la difficoltà di una rapida diagnosi che permetta di individuare ed isolare i focolai. Contrariamente al sonno profondo che nei mesi scorsi ha pervaso Commissario e Giunta regionali, l’amministrazione è riuscita a fare piccoli ma significativi passi ottenendo l’acquisto e la messa in funzione delle apparecchiature necessarie a processare i famigerati tamponi in sede ed in tempi rapidi, allocate in ambienti realizzati nei modi degni della migliore virologia. Il processatore entrerà in funzione il 19. E’ importante il fatto? È fondamentale se pensiamo che proprio il ritardo di diagnosi è stato il motivo principale per la chiusura delle scuole, avere tra 7 o 10 giorni l’esito dei prelievi effettuati vuol dire non sapere se ci troveremo di fronte a un numero di casi superiore a quello che possiamo materialmente gestire con il necessario isolamento e se quelli saranno diventati altrettanti focolai di infezione. Per capire basta considerare che la nostra regione oggi invia molti tamponi per essere processati in Puglia e che il referto arriva prima di quelli avviati a Cosenza».

