Non solo crocieristi, Corigliano Rossano sarà invasa anche dai Camper

Corigliano Rossano, oggi 30 gennaio, si prepara ad accogliere una discreta flotta di turisti britannici. Ma oltre ai crocieristi, della nave battente bandiera UK della compagnia Saga, giungeranno in terra ausonica-bizantina 50 equipaggi in camper proveniente da varie regioni italiane. La città unica sarà, quindi, invasa sia da terra che da mare. I camperisti, come si può leggere dal loro itinerario, faranno da prima tappa a Corigliano per la visita del Castello Ducale e già domani, 31 gennaio, si sposteranno presso il lido Sant’Angelo rossanese per poi proseguire verso Mandatoriccio. Una visita voluta anche per conoscere questi posti e per assaporare la gastronomia locale, conosciuta ed apprezzata in molte zone dello stivale. Infine, per i più curiosi, sempre domani l’intera ammiraglia dei Camper, a partire dalle 12, con una lunga colonna, farà tappa presso i parcheggi del centro commerciale “I Portali”.

Commenta

commenti