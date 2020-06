Nominato il comitato scientifico per lo Statuto di Corigliano Rossano

Commissione statuto, nominati i componenti del comitato scientifico. Ne faranno parte l’archivista di Stato Crescenzo Paolo Di Martino, il docente Unical Domenico Cersosimo e l’ordinario benemerito dell’Università La Sapienza di Roma Sandro Amorosino.

È quanto fa sapere la presidente della commissione consiliare Maria Salimbeni sottolineando come la decisione alla unanimità dei presenti risponda alla volontà condivisa di accelerare l’iter per la redazione del documento. La commissione si è riunita ieri (venerdì 26) nella sala consiliare di via Municipio.

La Commissione ha ribadito che gli attuali componenti del Comitato Scientifico potrebbero successivamente essere affiancati da ulteriori personalità il cui contributo di idee potrebbe risultare utile per il lavoro dell’organismo.

Adesso vi è l’impegno da parte di tutti i componenti della Commissione di varare il cronoprogramma e stabilire il percorso operativo, tenuto conto che è volontà di tutti i componenti avviare la fase di audizione e confronto con la Città e la convegnistica a supporto.

Il presidente della Commissione nel ringraziare tutti i cittadini che hanno già fatto pervenire la loro richiesta di audizione, coglie l’occasione per informare che sul sito del Comune è disponibile una sezione sulla quale sono pubblicati gli stati di avanzamento dei lavori della Commissione e che è disponibile una pec dedicata da utilizzare per inviare suggerimenti, richieste di audizione che al momento necessitano di essere contingentate viste le disposizioni anti-Covid.

