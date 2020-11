No violenza sulle donne, a Fagnano castello un fiore per Roberta Lanzino

Il gruppo consiliare “Fagnano nel Cuore” ha rinnovato il “rito” dell’omaggio floreale alla ragazza cosentina uccisa 32 anni fa

Oggi 25 novembre, come ogni anno, Fabrizio Iapichino del gruppo consiliare di minoranza “Fagnano nel Cuore”, ha depositato un fiore per onorare la compianta “Roberta Lanzino”, «una donna simbolo – dice – uccisa dalla violenza umana». L’omaggio è avvenuto nella piazzetta del paese dedicata proprio alla memoria della ragazza cosentina brutalmente uccisa nel lontano 26 luglio del 1988.

«Le donne – aggiunge in una nota il consigliere comunale – si devono rispettare tutti i giorni, e purtroppo anche in questo preciso momento, si registrano femminicidi in tutto il mondo. Su questo argomento, i governi di tutto il mondo, possono fare ancora molto per tutelare le donne, e invece, specialmente in Italia, alcuni giudici mettono gli aggressori subito in libertà. Insieme – conclude – diciamo no alla violenza sulle donne».

Commenta

commenti