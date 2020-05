No lezione online per il 60% degli alunni in crisi Covid

In europa riapertura scuole priorità n.1 e in italia la scuola pubblica di partito

Già in un precedente post come Otto Torri sullo Jonio avevamo attirato l’attenzione sulla grande assente di questa crisi Covid: la Scuola. Nei giorni scorsi abbiamo letto sul quotidiano La Repubblica che oltre il 60% degli alunni delle scuole romane non avrebbe svolto nemmeno una lezione on-line. E mentre nel resto d’Europa la riapertura delle scuole continua ad essere la priorità N.1 della Politica, in Italia ci accingiamo a varare il primo esperimento di scuola pubblica di partito.

È questo l’obiettivo del progetto “Facciamo EcoScuola” che, come spiega bene l’articolo de Il Corriere della Sera che suggeriamo oggi, premia le Scuole Pubbliche che si iscrivono alla Piattaforma Rousseau, il para-partito controllato dalla Srl Casaleggio&Associati e che a sua volta controlla il Movimento 5S, partito di maggioranza relativa del Governo Conte. Permetteteci allora di rileggere insieme l’Articolo 34 della nostra Costituzione: “La scuola è aperta a tutti” (e non solo agli iscritti alla Piattaforma Rousseau o agli elettori del movimento 5 stelle). “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” (e non riservata solo alle Scuole che si iscrivono sulla Piattaforma Rousseau). “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

