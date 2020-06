Il New York Times incorona la Calabria: il suo vino bianco è nella top 10

Il New York Times premia il made in Calabria. Il noto quotidiano statunitense ha ricordato come, nel 2018, circa il 57% del vino prodotto in Italia era bianco, andando a “sfatare” il mito che il rosso è il padrone incontrastato della produzione nel Bel Paese. La ricerca, a questo punto, si è poi allargata alle migliori dieci bottiglie di bianco disponibili a meno di 25 dollari. E nel novero finisce una bottiglia calabrese, lo Zibibbo 2018 prodotto dalle cantine vibonesi Benvenuto. Lo zibibbo è vigneto giovane (25 anni) che guadagna i favori degli esperti del Nyt. Le uve, come riporta il Corriere della Calabria, vengono coltivate nel territorio di Francavilla Angitola ad un altitudine di 350 metri sul livello del mare su terrazze naturali con forma di allevamento a cordone speronato.

Commenta

commenti