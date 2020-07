Nessun sospetto Covid in pronto soccorso. Ma si attendono esiti tampone di una donna 73enne

Le conferme arrivano dal direttore del Ps di Corigliano-Rossano, Natale Straface, e dal responsabile distrettuale del dipartimento salute pubblica, Martino Rizzo

«Non c’è nessun sospetto covid ricoverato al pronto soccorso del “Giannttasio” di Rossano». La conferma arriva dallo stesso dirigente dell’unità operativa di primo soccorso del presidio spoke, Natale Straface. «Il cittadino rumeno stazione in reparto in attesa di ricovero e la procedura del tampone è diventata ormai di prassi per chiunque debba accedere in ospedale».

Di nuovo c’è, però, che si attende l’esito del tampone fatto ad una donna di 73 anni, di Corigliano-Rossano, che ieri pomeriggio era arrivata in Pronto soccorso con evidenti sintomi da Covid-19. Sottoposta a TAC il referto ha riportato una compromissione alle vie aree con sospetta polmonite interstiziale.

Sono così scattati i protocolli e la donna – così come confermato dal responsabile del dipartimento di salute pubblica dell’Asp di Cosenza per il distretto ionico, Martino Rizzo – è stata trasferita presso l’unità complessa di malattie infettive dell’hub di Cosenza dove è stata sottoposta a tampone. Ora si attende l’esito per capire se il sospetto Covid-19 abbia una certezza.

