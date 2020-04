Nella notte sequestrati dalla guardia di finanza due quintali di sardella

Operazione condotta dalla tenenza di Corigliano nell’ambito dei controlli sulle misure di contenimento del Covid-19

L’emergenza coronavirus non ferma il mercato abusivo del bianchetto (sardella, rosamarina ovvero caviale dei poveri!). Infatti, nel corso delle attività di pattugliamento del territorio finalizzate a riscontrare l’attuazione delle misure di contenimento disposte per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i finanzieri della Tenenza di Corigliano durante la notte scorsa hanno fermato un furgone con a bordo due persone che viaggiava lungo la statale 106. Dai successivi controlli sul mezzo, il cui conducente non era in grado di esibire la patente di guida e, pertanto, sanzionato pure per violazione al codice della strada, le fiamme gialle hanno rinvenuto un carico di ben 30 cassette di novellame di sarda – il cosiddetto prezioso “bianchetto” – per un peso di circa 2 quintali, pesce di cui la legislazione europea vieta in modo assoluto la detenzione, il trasporto ed il commercio.

L’uomo dichiaratosi detentore del maxi-carico di novellame è un rossanese di 46 anni: responsabile, lui, pure della violazione amministrativa punita col sequestro della merce e la sanzione pecuniaria che può andare da 5 mila a 30 mila euro.

Da questo fatto, inoltre, è scaturita anche la sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni dei DPCM “Io Resto a Casa”. Alla richiesta di chiarire le motivazioni della loro presenza sul posto, infatti, i due soggetti fermati non sono riusciti a spiegare la necessità ed urgenza tali da giustificare la loro presenza in strada. A loro carico, pertanto, sono state elevate sanzioni amministrative per 3400 euro, da aumentarsi d’un terzo per l’utilizzo del veicolo.

