Nella notte atti vandalici allo stadio “Brillia” di Corigliano

Il “Città di Corigliano” in località Brillia è stato vittima, questa notte di atti vandalici. Da quello che si è appreso sono state rubate dei kit di allenamento della squadra di casa, due televisori ed è stata scassinata la macchinetta del caffè per prelevare il denaro. A confermare tutto ciò il patron dell’Asd Corigliano Calcio Mauro Nucaro, che sulla sua pagina Facebook, ha annunciato: «Dopo gli atti vandali subiti presso lo stadio Brillia, ritengo sia giusto trasferire la squadra (allo Stefano Rizzo, ndr). Non c’è rispetto e dispiace per chi non c’entra nulla. Purtroppo devo tutelare la squadra e gli addetti ai lavori. L’Asd Corigliano Calabro non merita ciò. Ognuno per le proprie strade».

