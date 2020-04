Nel vibonese un sacerdote celebra la messa delle Palme con i fedeli – GUARDA IL VIDEO

È accaduto a Filadelfia, nella chiesa di Santa Barbara. Il parroco non ha resistito nemmeno alle imposizioni del Papa e della Cei

Quando il richiamo della santa messa domenicale è più forte di qualsiasi virus, di qualsiasi divieto o prescrizione. Dopo la processione non autorizzata per le vie di Rocca Imperiale di cui si era fatto artefice nei giorni scorsi il parroco del paese (leggi anche A Rocca Imperiale in processione solitaria (non autorizzata): multato don Domenico) ieri, Domenica delle Palme, si è andato oltre. Siamo a Filadelfia, un piccolo centro del vibonese, nella chiesa di Santa Barbara, dove il parroco ha deciso bene di celebrare messa alla presenza di circa 20 fedeli e di impartire anche il sacramento della comunione.

A denunciare l’episodio è stato il Comune attraverso la sua pagina Facebook: «In merito alla situazione emersa questa mattina nella Chiesa di Santa Barbara a Filadelfia, – si legge nel post – si sottolinea che non appena apprese le notizie, le autorità di Polizia Municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai Decreti Ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza. Sottolineiamo il grande sforzo che il Comune di Filadelfia, gli Amministratori le Forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia e invitano tutti a mantenere i giusti atteggiamenti per combattere contro ogni forma di comportamento che metta a rischio la salute delle persone. Grazie a tutti e coraggio. Insieme ne usciremo».

Tra l’altro, v’è da ricordare, che proprio nelle settimane scorse la Conferenza Episcopale Italiana ha fatto proprie, rilanciandole, le misure imposte dal Governo, atte a contrastare la diffusione del coronavirus. «L’interpretazione fornita dal Governo – si legge nella nota della CEI – include rigorosamente le sante Messe e le esequie tra le cerimonie religiose. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica». Il Papa in persone, del resto, aveva annunciato la sospensione di tutte le funzioni religiose pubbliche per il periodo di Pasqua.

A Filadelfia non è stato così e la Santa Messa, ovviamente, è stata trasmessa anche in streaming e noi vi proponiamo uno stralcio del video pubblicato dal collega giornalista Mediaset, Guglielmo Mastroianni.

