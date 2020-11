Nel Polo Covid di Rossano va tutto bene… parola della direzione sanitaria

Pubblichiamo una precisazione, giunta dal direttore del presidio spoke, che chiarisce quale sarebbe la verità dei fatti rispetto alla notizia delle chiusura del Reparto

«In riferimento a quanto erroneamente riportato da organi di stampa e sui social-media occorre precisare quanto segue». Parte da qui la precisazione a firma della direzione sanitaria del presidio spoke di Corigliano-Rossano, intervenuto a distanza di oltre 24 ore a chiarire una polemica che si era innescata a seguito della pubblicazione della notizia che metteva in evidenza come, all’interno del reparto Covid del “Giannettasio”, ci fosse una carenza importante di infermieri e operatori socio sanitari tale da dover chiudere (o sospendere) le attività del reparto.

«Il reparto COVID-19 – si legge nella nota – assicura regolarmente l’assistenza ai ricoverati presenti nel reparto. Si precisa che il reparto era stato attivato in emergenza il 31/10/2020 con l’attivazione di N°10 posti letto per fare fronte ad una richiesta urgente da parte dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza di accogliere pazienti non altrimenti ricoverabili nella struttura ospedaliera cosentina. Nel corso del mese si sono registrate positività in pazienti ricoverati in reparti di degenza di questo Spoke o afferenti al Pronto Soccorso che, pertanto, hanno trovato accoglienza nel reparto COVID-19 in quanto non altrimenti trasferibili all’Hub di riferimento o ad altre realtà ospedaliere per la carenza ben nota di disponibilità di posti letto COVID dedicati. Quanto sopra ha evidentemente posto sotto stress l’Unità Operativa, pertanto, a tutti gli operatori in servizio va il nostro ringraziamento per l’operato svolto e che continua a svolgere. Si precisa che non è mai stata ipotizzata la chiusura del reparto e il trasferimento dei pazienti in altre strutture e di concerto con la Direzione Generale si sta provvedendo al rafforzamento dell’organico del reparto».

Ci dev’essere, però, un cortocircuito tra quello che, oggi, sostiene la direzione sanitaria del presidio ed il grido d’allarme lanciato appena ieri da alcuni medici e infermieri operanti nello stesso presidio, dai quali si è appresa la notizia della chisura/sospensione delle attività del Reparto Covid di Rossano. Sappiamo ora, dalla nota, che sarà rafforzato l’organico delll’unità operativa di Pneumologia dedicato ai pazienti Sars-Cov-2 ed è una cosa essenziale che ciò accada. Ma ieri evidentemente non era così. È servita la denunica della stampa a smuovere le acque?

