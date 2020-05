Nel giorno in cui la Calabria festeggia San Francesco di Paola arriva il dato atteso: 0 contagi

In provincia di Cosenza continua a scendere la curva dei casi effettivi. Ma c’è un nuovo morto: è un 91enne di Oriolo

Oggi a Paola si sarebbe dovuta festeggiare la grande festa in onore di San Francesco, il santo taumaturgo, patrono della Calabria e co-patrono d’Europa. Ed è proprio in questo giorno che la Calabria, per la prima volta da quando il Covid-19 ha iniziato ad affacciarsi con più virulenza, ha fatto registrare la fatidica soglia dei contagi zero. Una bellissima notizia che fa ben sperare per il futuro. Anche se la storia della lotta al virus dovrà vedere ancora scritti numerosi capitoli e, probabilmente, non saranno tutti belli come quello di oggi. Dovremo imparare, per forza di cose, a convivere con il virus attraverso una sensata ma veloce ripartenza.

Zero contagi in Calabria e, quindi, anche zero contagi in provincia di Cosenza dove si continuano a fare tamponi su tamponi, in più aree critiche, ma che fino ad ora hanno portato solo esiti negativi. Tutti negativi, ad esempio i tamponi nella casa di cura di Cariati (leggi anche Cariati, richiesti tamponi per chi rientra in Calabria. Negativi quelli effettuati in Comunità S. Cataldo), negativi anche i primi di una lunga serie di tamponi fatti a Castrovillari dopo il caso del signore che era stato trovato positivo in ospedale (leggi anche A Castrovillari e Scala Coeli due nuovi casi di coronavirus). Nel cosentino scende la curva dei contagi effettivi (323) e continua a salire quella dei guariti (ce n’è uno in più a Figline Veglituro). La notizia più triste della giornata è il primo decesso ad Oriolo, nel comune che un mese fa ha fatto registrare un focolaio violento ma subito domato dai sanitari dell’Asp: si tratta di un anziano di 91 anni che era ricoverato a Cosenza.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (venerdì 1 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 76 0 4 San Lucido 53 17 4 Corigliano-Rossano 43 15 3 Rogliano 34 22 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 13 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 1 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 3 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 0 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 1 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 0 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 457 104 29

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

