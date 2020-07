Nel cielo c’è una musica in più. Ci ha lasciato Ennio Morricone

Il grande compositore e premio Oscar ci ha lasciati questa mattina. Fatale una caduta con la quale si era rotto il femore

di Josef Platarota

«All’alba del 6 luglio si è spento in Roma con il conforto della fede». Con queste parole, l’amico e legale di Ennio Morricone, Giorgio Assumma, ha annunciato la dipartita del maestro. Aveva 92 anni e, qualche giorno, fa si era rotto il femore. Uno dei più grandi compositori della storia recente è spirato nel Campus Biomedico di Roma e, come si legge nella nota, «ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale». Morricone è stato per lunghi anni un esempio di creatività e genialità italiana. Indimenticabili le sue colonne sonore per successi internazionali come The Mission, Gli Intoccabili, C’era una volta in America e Per un pugno di dollari.

