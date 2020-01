Mundo: “È tempo di lottare uniti per dotare Sibari di un Aeroporto”

L’aeroporto della Sibaritide è da sempre un grande sogno per tale territorio. A tornare sull’argomento è stato l’attuale sindaco di Trebisacce, e candidato alla carica di consigliere regionale, Franco Mundo: «La Sibaritide, terra di cultura, rappresenta per la Calabria un polmone economico di primaria importanza, grazie ad un settore agricolo di eccellenza, grazie a strutture come il porto di Sibari e alle attività produttive agroalimentari il cui valore è riconosciuto a livello internazionale. Una realtà, tra l’altro, posta al centro di un’area geografica che va dal Pollino a Crotone, includendo tutto il Cosentino, con oltre 250.000 abitanti. Un territorio con simile prerogative – sottolinea – non può e non deve fare a meno di un aeroporto».

Franco Mundo intende rilanciare questa iniziativa «che, non solo in questo particolare momento, deve rappresentare una battaglia prioritaria per i nostri territori per le nostre comunità, da portare avanti unitamente a tutti gli amministratori dell’area vasta del Nord Calabria. Come sindaci del territorio – ricorda – dobbiamo riaprire con più forza questa vertenza sull’aeroporto, che non può essere certo accantonata o superata dall’istituzione di una tratta ferroviaria veloce. L’aeroporto di Sibari deve rappresentare una priorità nella prossima legislatura regionale. Facendoci interpreti dei sentimenti di tutti cittadini, di tutti gli imprenditori, di tutte le istituzioni locali, di tutte le associazioni e anche del mondo ecclesiastico, lotteremo per rilanciare questo progetto».

Commenta

commenti