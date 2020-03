Movimento per la Vita: firmato protocollo d’intesa tra Comune, terzo settore, associazioni e Diocesi

Di seguito la nota stampa del Movimento per la Vita. Nella giornata di ieri, presso i locali della protezione civile allo stadio Stefano Rizzo di Rossano, si è svolta la firma di un protocollo d’intesa tra l’assessorato alla Città della Cultura e della Solidarietà, l’arcidiocesi di Rossano-Cariati, il forum del terzo settore e altre associazioni del Territorio. Anche il Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, attraverso il proprio presidente Natale Bruno e la presenza del Presidente Onorario Mario Smurra, ha aderito alla lodevole iniziativa dell’assessore Donatella Novellis, attraverso la libera e spontanea adesione di tanti suoi associati ed amici.

L’iniziativa, volta alla prevenzione dal Coronavirus e nel rispetto delle restrizioni contenute nel decreto governativo, è rivolto a persone anziane, diversamente abili, ammalati e in accertato stato di bisogno, le quali, attraverso il numero 0983 356432, al quale risponderanno alcuni volontari, possono richiedere i beni primari e necessari, la cui “spesa” verrà effettuata da altri volontari, e successivamente consegnata a domicilio dalla Croce Rossa.

Uno strumento necessario che esprime un alto senso di maturità della Comunità di Corigliano-Rossano e delle sue componenti sociali principali, al di là di ogni differenza socio-politica: il Diritto alla Vita, la Dignità di ogni Persona, e il perseguimento del Bene Comune, prima di tutto!

Andrà tutto bene: insieme ce la faremo!

W la Vita!

Segreteria MpV di Corigliano-Rossano