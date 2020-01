Movimento di Idee: “Puntiamo sui candidati del territorio”

La tornata elettorale del 26 gennaio è sempre più vicino e non mancano gli spunti e gli inviti di associazioni, movimenti e partiti per questo atteso momento democratico. Molto attivo è il movimento di Idee che ha diramato un invito: “Siamo prossimi all’appuntamento del 26 gennaio che vedrà i cittadini recarsi alle urne per scegliere chi dovrà avere il duro compito di rappresentare il territorio e la propria regione dentro le mura di palazzo campanella, sede del consiglio regionale della Calabria. Noi come gruppo civico – sottolineano – siamo più che convinti che il cittadino abbia le idee ben chiare su chi possa rappresentare al meglio il nostro territorio nei palazzi che contano, pertanto, non andremo ad indicare nessun candidato agli elettori che, dovranno sempre sfruttare quello che è il massimo strumento della democrazia in modo libero e autoritario. Entrando nell’argomento però, il nostro pensiero è, e rimarrà fino alla data della chiusura dei seggi, quello di preferire candidati del nostro territorio, che siano questi di destra, di sinistra, di centro o altro. Abbiamo memoria troppo lunga per dimenticare gli obiettivi che ci siamo posti con la “fusione”, e per dimenticare tutto il potenziale che negli anni, qualcosa ci ha impedito di sfruttare e realizzare. Concludiamo con il sincero augurio che, chi avrà l’onore di ricoprire questo ruolo, possa rappresentare al meglio la Calabria e la città di Corigliano Rossano, perché la nostra grande città, e i nostri concittadini, meritano tanto, ma tanto di più. E per di più intendiamo servizi quali: Sanità, sicurezza, trasporto, turismo e tanto altro ancora”.

Commenta

commenti