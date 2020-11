Il Movimento del Territorio: «La voce del popolo scuoterà chi di dovere. Salvaguardiamo il “Compagna”»

Continua l’impegno del movimento in questo delicato periodo per la città di Corigliano Rossano, soprattutto per quanto riguarda i presidi ospedalieri

Il movimento del Territorio per Pasqualina Straface annuncia che continuerà a richiamare l’attenzione delle autorità istituzionali preposte, anche alla luce delle nuove nomine dei commissari regionali straordinari, sul tema della sicurezza.

«Comunichiamo – fa sapere Francesco Albamonte – alla cittadinanza che una parte dei componenti del nostro movimento eseguirà un “sit in” di protesta, come annunciato nei giorni scorsi e nel pieno rispetto della normativa sul distanziamento, il giorno Giovedì 19 Novembre alle ore 10:00 nell’area d’accesso all’ospedale “Guido Compagna”. Daremo comunicazione della manifestazione, che si svolgerà per il tempo strettamente necessario, oltre che alle autorità di pubblica sicurezza, a tutta la stampa regionale».

«Vogliamo che la voce del popolo, anche per il nostro tramite, arrivi a scuotere chi di dovere, nella speranza che, a breve, si decida per una soluzione valida ed efficiente, e che, oltre ai problemi legati alla gestione dell’emergenza Covid, si scongiuri, in via estrema, per il Guido Compagna, la chiusura del reparto del pronto soccorso per mancanza di medici, prevista per il prossimo venerdì, ed inoltre, l’imminente chiusura del reparto di chirurgia per mancanza, invece, di infermieri».

