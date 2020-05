Il Motoclub di Corigliano Rossano dona 200 mascherine allo Spoke

Anche lo storico Motoclub cittadino di Corigliano-Rossano “Stefano Acri & Maurizio Greco” ha scelto di non risparmiarsi nella grande gara di solidarietà in favore dell’ospedale di Rossano in questi giorni di emergenza Coronavirus. Infatti nei giorni scorsi, i responsabili del direttivo del Motoclub avevano chiesto alla direzione sanitaria del “Giannettasio” in che modo poter contribuire per le necessità del nosocomio cittadino.

Si era così deciso, d’accordo con la direzione sanitaria rappresentata nell’occasione dal primario di Ortopedia dello Spoke Corigliano Rossano, Arturo Celestino, di indirizzare una raccolta fondi tra gli associati al MC, per l’acquisto di mascherine chirurgiche omologate da destinare appunto al reparto di Ortopedia. È iniziata quindi tra i soci la raccolta fondi e, in poco tempo si è riusciti ad acquistare, con le ben conosciute difficoltà, ben 200 mascherine chirurgiche.

Questa mattina il Presidente del Mc Domenico Cosenza accompagnato da Ruggero Cianni, Renato Loria e Luigi D’Errico, in rappresentanza del locale Motoclub, si sono recati in ospedale per consegnare l’oggetto della donazione, nelle mani appunto del Dott. Celestino e del Caposala Antonio Ruscelli. Si è potuto dare così risposta alle esigenze del territorio. Così hanno commentato i partecipanti alla consegna «un piccolo segno di solidarietà per dimostrare il grande attaccamento al territorio, con la speranza che questo nostro gesto sia di incoraggiamento ed apprezzamento per il personale sanitario duramente impegnato nel contenimento della diffusione del coronavirus e nell’assistenza ai pazienti».

