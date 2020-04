È morto Mario Raffaele Guarasci: un grande medico a servizio della sanità jonica

Si è spento al culmine di un male incurabile. È stato un nostro editorialista oltre che affezionato lettore dell’Eco dello Jonio

Non ce l’ha fatto Mario Raffaele Guarasci, il medico già primario del reparto di Chirurgia al “Compagna” di Corigliano è stato portato via oggi da un male incurabile. È stato un professionista apprezzato ed un cittadino modello. Cosentino di nascita ma di fatto cittadino ionico per adozione il primo dicembre del lontano 1999, a 47 anni, divenne primario presso il nosocomio ausonico. Quel reparto, sotto la sua guida, divenne un punto di riferimento per tantissimi cittadini del territorio, un vero e proprio fiore all’occhiello della sanità ionica. Di lui, vogliamo riproporre lo stralcio di un’intervista rilasciata alla nostra testata il 4 aprile del 2014, che racchiude – probabilmente – tutto il senso della sua missione di uomo e medico a servizio del territorio: «il ruolo del medico – ci ricordava all’epoca Mario Guarasci – è completamente nuovo, basato su una corretta gestione delle disponibilità umane e strumentali, al fine di aumentare le conoscenze e dimostrare sempre di più maggiore competenza. Il medico oggi deve essere professionista e umano». Una lezione di vita. Oggi a 68 anni Mario Raffaele Guarasci ci ha lasciato ma ci ha consegnato un grande insegnamento nell’esempio protratto nel tempo della sua missione.

Commenta

commenti