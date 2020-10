Mormanno saluta con gioia la riconferma di Lo Polito a Castrovillari

Regina e Pappaterra: «Ora al lavoro per continuare le battaglie territoriali in difesa dei diritti della nostra gente»

La riconferma di Domenico Lo Polito a Castrovillari è un segnale importante che i cittadini danno alla buona politica, quella capace di ascoltare i territori, le esigenze dei cittadini e la visione d’insieme di un comprensorio come quello del Pollino che ora più che mai ha bisogno di fare squadra per difendere interessi collettivi della nostra gente. Dalla sanità all’occupazione, dal turismo allo sviluppo sostenibile ed i rifiuti, saranno i temi e le urgenze che ci dovranno vedere dialogare e ragionare insieme per costruire un futuro possibile per il bene del nostro comprensorio. Nel segno della continuità Castrovillari ha scelto il suo governo per i prossimi cinque anni, credendo nel progetto politico amministrativo che il centro sinistra ha saputo già realizzare per la città più importante del Pollino e che ora dovrà guidare il territorio al futuro possibile che lo attende, di concerto con le altre municipalità. Auguri a Mimmo Lo Polito ed a Castrovillari per altri anni nel segno della buona amministrazione, della coerenza e delle capacità amministrative dimostrate nel passato. Noi saremo pronti a fare la nostra parte per guardare insieme alle sfide che ci attendono ed ai sogni e bisogni che sapremo e dovremo interpretare come comunità.

