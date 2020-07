Alla Mondadori di Rossano diretta Instagram con il nuotatore Filippo Magnini

Il celebre sportivo presenterà il libro “La resistenza dell’acqua. La mia storia”

E’ la personificazione stessa del nuoto, Filippo Magnini. Perlomeno in Italia, dove – non è un caso – è considerato il miglior stileliberista di sempre. Al netto delle dolorose battaglie condotte (e vinte) e delle vicende personali che ne hanno scortato la vita pubblica e privata, Magnini è inconfondibilmente un campione “a quattro stelle”. In vent’anni di carriera, infatti, non ha solo conquistato un bronzo olimpico, il suo fornito medagliere conta 55 successi. E’ quattro volte campione del mondo, 17 volte campione europeo, nonché Cavaliere della Repubblica Italiana e premiato con la massima onorificenza, il Collare d’oro al merito sportivo.

Un atleta – fra i più grandi – ma prima ancora un uomo pronto a raccontarsi, a ricordarsi, a mettersi a nudo. “La resistenza dell’acqua”, scritto a quattro mani con Paolo Madron, non è solo la storia del campione: è il racconto della sua storia personale, del sonno perso, della serenità a lungo ricercata e finalmente ritrovata. Una narrazione a cuore aperto che il nuotatore presenterà in diretta Instagram sulla pagina della Libreria Mondadori di Rossano mondadori_bookstore_rossano. Filippo chiacchiererà con Alessia Alboresi in un nuovo format culturale pensato dallo store della famiglia Granata per conoscere e far conoscere gli autori. Appuntamento, dunque, domani, 7 luglio, alle ore 18 sulla pagina Instagram mondadori_bookstore_rossano per una diretta destinata a regalare a chiunque la guardi le gioie, la fatica e – soprattutto – le emozioni dell’essere un vero campione. In vasca e nella vita.

