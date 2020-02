Interruzione idrica momentanea in località Fabrizio Grande, uffici comunali e ditta sono a lavoro in questo momento per intervenire su un guasto. Intervenuti sul pozzo comunale stamani (lunedì 24), la riparazione è stata già effettuata ed entro un’ora l’erogazione idrica dovrebbe ritornare regolare. L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi.

