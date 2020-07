Molinaro in visita a Civita nel segno di Harry Warren

L’Amministrazione comunale di Civita ospita il presidente della sesta commissione consiliare regionale permanente

L’amministrazione comunale di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, ha ricevuto la visita istituzionale del consigliere regionale, nonché presidente della sesta commissione consiliare regionale permanente “Agricoltura e Foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili”, Pietro Molinaro.

Ieri mattina, su invito della consigliere comunale di Civita, Rossella Iuele, delegata alla Cultura e al Turismo, Molinaro è stato ospite del comune italo-albanese. A fare gli onori di casa il primo cittadino del comune arbëresh, Alessandro Tocci.

All’incontro con il consigliere regionale hanno partecipato, oltre al sindaco Tocci e alla consigliere Iuele, delegata alla Cultura e al Turismo, anche il vicesindaco, Vincenzo Mastrota, e il presidente del consiglio, Antonluca De Salvo.

Il sindaco di Civita, nel suo saluto di benvenuto a Molinaro, dopo averlo ringraziato per aver accettato di buon grado l’invito ha illustrato alcune “problematiche” che interessano da vicino il comune di Civita.

Tocci ha posto la sua attenzione sul tanto discusso “Bando Borghi” e sul “Bando Cultura”. Il primo cittadino di Civita ha, altresì, illustrato al presidente Molinaro la situazione delle Gole del Raganello, uno dei maggiori attrattori turistici non solo di Civita, ma della Regione Calabria e dell’intero Mezzogiorno d’Italia, che dalla tragedia del 20 agosto 2018, sono sotto sequestro.

La consigliere Iuele, dopo aver annunciato di essersi fatta promotrice di altri “contatti” tesi al rilancio e al potenziamento del settore turistico nel centro italo albanese, ha informato, tra le altre cose, che il comune di Civita, avendo dato i natali ad Antonio Guaragna e a Rachele De Luca, genitori di uno dei massimi compositori di musica per il cinema, il compositore italo americano Salvatore Antonio Guaragna, in arte Harry Warren, vincitore di tre premi Oscar per la migliore canzone, e avendo già intrapreso contatti con una delle nipoti di Harry Warren, ha intenzione di valorizzare questa circostanza creando un evento di carattere nazionale/ internazionale.

Pietro Molinaro, dal canto suo, ha annunciato che «a giorni, per quanto attiene il Bando “Borghi”, dovrebbe essere rifatta la graduatoria dei partecipanti e che è intenzione della Regione interloquire con i sindaci interessati. I Borghi – ha sostenuto – devono essere attrattori e bisogna puntare sulla Cultura». Per quanto attiene sempre i “Borghi”, il consigliere Molinaro ha annunciato che è intenzione della Regione dotarsi di un’apposita legge sull’identificazione dei “Borghi”. Il presidente Molinaro, alla fine, si è detto disponibile a valutare l’ipotesi che l’evento che il comune di Civita vuole organizzare su Harry Warren possa rientrare tra gli eventi più importanti della Regione.

