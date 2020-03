«A Crosia Mirto non c’è nessun caso sospetto di Coronavirus»

A chiarire, ancora una volta, è il direttore del Pronto soccorso, Straface: «Stiamo curando un cittadino affetto da una “normale” polmonite batterica»

La paura – come si dice – fa 90 e di falsi allarmi (e finché restano questi, alla fine, va bene) su possibili casi di persone affette da Coronavirus nel nostro territorio ne partono di continui. Ma spesso senza alcun reale fondamento. Ieri a Corigliano-Rossano, oggi addirittura nel vicino centro traentino di Crosia Mirto dove un insistente tam-tam tra la gente diceva, appunto, di un “caso” che sarebbe stato nientemeno sotto osservazione all’ospedale di Cosenza.

«Non c’è nessun sospetto caso di paziente affetto da Coronavirus a Mirto, tantomeno ci risultano persone del territorio sotto osservazione nel presidio hub di Cosenza». A dirlo è una fonte ufficiale ed autorevole: il direttore dell’unità operativa complessa di Pronto soccorso dello spoke di Corigliano-Rossano, Natale Straface.

«In questo momento abbiamo un paziente in cura affetto da polmonite batterica per il quale è in corso la terapia penicillinica. Nulla a che vedere con il Coronavirus che può presentarsi sotto forma di polmonite virale, appunto».

Da qui l’appello del medico alla calma: «Semmai dovessimo avere un caso di Coronavirus – precisa – e ovviamente mi auguro di no, sicuramente i primi ad esserne informati saranno le autorità di igiene e sanità pubblica e di conseguenza l’intera popolazione per avviare tutte le misure anticontaminazione del caso. Ma fino ad allora, rinnovo l’invito alla prudenza e alla prevenzione, rispettando tutte le buone regole comunicate dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità».

mar. lef.

Commenta

commenti