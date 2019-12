Mirto Crosia: Capodanno in piazza con Papandrea

Il menestrello di Gioiosa ionica chiuderà il 2019 e darà vita al nuovo anno nell’agorà principale del capoluogo traenitno. Tutto all’insegna della tradizione e del sound popolare.

Ad annunciare il programma dell’evento inserito nel cartellone delle manifestazioni socio-culturali Crosia a Natale, promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato turismo e spettacolo, è il presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo.

La musica popolare – dice Russo – sarà il connettore di una serata pensata e voluta, ancora una volta, per festeggiare l’inizio del nuovo nel segno della comunità e dello star bene insieme. In piazza Dante ospiteremo la voce calda di Cosimo Papandrea, uno degli ambasciatori mondiali del sound folk calabrese, che attraverso i suoi stornelli e le musiche cariche di energie ci accompagnerà nel lungo viaggio all’interno della nostra memoria. Del resto – precisa ancora il Presidente del consiglio comunale – in queste prime cinque edizioni del Capodanno in piazza abbiamo visto che la musica popolare è stato il più importante catalizzatore del divertimento di giovani e famiglie. Non mancherà, poi – dice ancora Russo – l’occasione di scatenarsi nella grande pista da ballo di piazza Dante al ritmo della musica house e commerciale con il Dj Set no-stop dei disk jockey AndrewP e Antoniopisanideejay. Insomma, anche quest’anno confermiamo un evento di grande spessore e che, senza dubbio, rappresenta un’ottima proposta di relax e divertimento per quanti, e ci auguriamo siano anche quest’anno in tanti, vogliano trascorrere – conclude – la notte di San Silvestro in piazza.

