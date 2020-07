Minoranza cariati: «I sommersi e i salvati della galleggiante rigiunta iGreco»

È un attacco frontale quello portato avanti dalla minoranza consiliare di Cariati. Questa volta a finire sotto il loro mirino è l’assessore Salvati definito come «lo stratega di questa inconcludente amministrazione portando a compimento».

Secondo Cariati Unita: «L’ ingegnoso piano finemente da lui architettato e tessuto: ricreare l’ex prima giunta Filomena Greco, ah no, questa volta fuori Ciucciù, che è lo stratega è riuscito finalmente ad estromettere, supportato dall’ormai amico di merende suo alleato Super Assessore Arcuri, in due infatti sono riusciti a accaparrarsi tutte le deleghe che più contano per ottenere l’agognata visibilità. Il furbo tessitore, con maestria ha abbindolato tutti, lui sì che è un navigato politico! Capacità acquisita negl’anni, con esperienza maturata, prima seguendo i grandi, poi da consigliere occulto nella prima amministrazione Sero, ancora da Assessore nella seconda amministrazione Sero, ed infine…da carnefice traditore».

«Abile ricamatore, è riuscito a riciclarsi e a fare vedere a tutti la luna nel pozzo, millantando capacità e competenze che sfumano alla prova dei fatti, Complimenti Assessore stavolta ce l’hai proprio fatta! Incurante di qualsiasi rapporto, sei riuscito a raggirare persino il “capo vero dell’Amministrazione” e a fare terreno bruciato intorno all’incompetente Sindaca che, come nella prima legislatura, grazie anche a te, continua a perdere pezzi della sua evanescente maggioranza.

La stoccata tocca anche l’Assessore Arcudi: «Non abile quanto il primo, ma sicuramente sulla buona strada: ha circuito con promesse e pettegolezzi chi gli era caro, e che ingenuamente, da non navigato politico è caduto nella rete del ragno insieme alla povera ex Assessore Apa, presa, usata e poi riposta».

Cariati Unita conclude così: «Ormai Tutti felici e contenti nel pase della tarantella, la Ciccopiedi finalmente ha ottenuto il suo agognato scanno, lei sì che ha dimostrato di saperci fare, sono bastate 2 assenze in consiglio comunale per far perdere la rotta e fare correre tutti ai ripari! Brava! Siamo sicuri che con le tue doti, risolleverai le sorti di Cariati e di questa disastrata Amministrazione, ora sì che si andrà a “gonfie vele”! Su tutti albeggia lei! Svolazzante come una farfalla in Primavera, vuota come un vaso di coccio, la sindaca, che beata lei, non si rende conto di niente».

