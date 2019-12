Il Ministro dell’Ambiente, Costa, venerdì 27 dicembre sarà in visita al Parco Nazionale della Sila

Venerdì 27 dicembre 2019, il Ministro incontrerà gli Amministratori Locali e gli operatori economici alle ore 16:30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Tasso a Camigliatello Silano (CS) ed in occasione della visita illustrerà ai presenti uno dei principali punti di forza del Decreto Clima, recentemente approvato dal Governo, ossia l’istituzione delle ZEA, Zone economiche ambientali. Il Ministero dell’Ambiente ed il Governo riservano, con l’istituzione delle ZEA, agevolazioni e vantaggi fiscali, a fronte del loro impegno di preservare il territorio. Con l’istituzione delle ZEA previste dal Decreto Clima si può sviluppare l’idea di “Italia Paese Parco”, che mantiene, quale elemento centrale, il territorio costituito soprattutto dai piccoli comuni, che diventano gli attori principali della tutela ambientale. La logica è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi a più livelli, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili (e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini) e, quindi, concedere forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le aziende. Sarà un’occasione preziosa per ascoltare dalla voce del Ministro come si intende contrastare lo spopolamento di uomini ed imprese dai territori, attraverso un supporto concreto a favore della micro-piccola-media impresa locale che smaltisce i rifiuti, usa le energie rinnovabili, promuove le attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio e che ha la volontà di realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

