Minacce al sindaco di Corigliano-Rossano: coro di solidarietà

Dal mondo della politica a quello sindacale tutti si stringono attorno al primo cittadino Flavio Stasi che attraverso i social ha subito minacce di morte

Non si fanno attendere i messaggi di solidarietà rivolti al sindaco di Corigliano-Rossano a seguito della notizia, data ieri da una testata on line locale, sulle minacce di morte che sarebbero state rivolte al primo cittadino attraverso un profilo social. Parole pesanti all’indirizzo del numero uno del palazzo di Città che nelle prossime ore potrebbe formalizzare regolare denuncia per l’accaduto. Nel frattempo, però, dicevamo si susseguono i messaggi di vicinanza.

Il Partito Democratico: «Azioni che debbono essere censurate da tutta la società civile»

Già ieri sera, i primi a muovere sostegno al sindaco sono stati i circoli del Pd di Corigliano-Rossano. «Le frasi dal tono chiaramente intimidatorio – scrivono i democrat – non possono che essere debitamente censurate da tutta la società civile e democratica, quali espressioni di una subcultura appartenente al triste fenomeno criminoso, di cui purtroppo negli ultimi tempi la nostra realtà locale è stato teatro di fatti anche di sangue. Non serve più una generica condanna. Per questo tutta società civile deve esprimere sdegno e reagire coralmente, una reazione che, su questo fronte e al di là delle differenti opinioni, veda unite le Istituzioni, tutte le forze politiche e la Chiesa, con coraggio per lanciare un messaggio chiaro che questa comunità non si piega, non guarda dall’altra parte, facendo finta di niente». Il PD di Corigliano-Rossano, quindi, nel condannare l’atto intimidatorio e le minacce di morte, ha espresso piena solidarietà al sindaco Stasi «perché – scrivono – prima di tutto occorre difendere la civile convivenza, in disparte ogni altra differenza politica, riaffermando il primato della Legalità». Poi l’appello del Partito democratico al Consiglio Comunale della città di Corigliano-Rossano affinché assuma «una chiara e forte presa di posizione contro un simile atto, e non appena possibile si faccia promotore di una grande manifestazione pubblica contro la criminalità organizzata» e alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura affinché continuino «con il massimo impegno nell’opera di contrasto alla criminalità organizzata, ringraziandole per il loro lavoro svolto a difesa della legalità».

La Cisl Cosenza: «Una minaccia sfrontata»

«A nome di tutta la Cisl e sul piano personale – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Territoriale Cisl di Cosenza – esprimo solidarietà e vicinanza al Sindaco della Città di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per la gravissima, sfrontata minaccia a lui indirizzata via social. Simili gesti deprecabili e vili non devono trovare alcuno spazio in una comunità sociale che ha grandi tradizioni di laboriosità e che saprà manifestare il rifiuto di un linguaggio inaccettabile stando vicino in questa circostanza, al di là degli schieramenti politici, al Sindaco Stasi come a chiunque subisca intimidazioni per il suo impegno al servizio del territorio».

DemA Calabria: «Ben venga la dialettica politica, ma solo se è sana e producente»

Forte anche l’appello di DemA Calabria: «Ben venga la dialettica politica, ma solo se è sana e producente». Poi la condanna all’atto intimidatorio che «deve continuare a suscitare indignazione e prese di distanza marcate, da qualsivoglia parte politica e sociale. Le forze sane del territorio – scrivono da DemA Calabria – sono chiamate a contrastare questi fenomeni e ad assicurare agibilità politica e discussione civile. La dialettica da social non può e non deve tracimare, come troppo spesso purtroppo accade, in violenza verbale e gratuita. O, come in questo caso, in vere e proprie minacce».

Scutella (M5S): «Le minacce non possono essere mai tollerate»

«Esprimo massima solidarietà al sindaco della mia città per le vigliacche minacce di morte subite nelle ultime ore attraverso i social. Alcune frasi, alcune affermazioni non possono essere giustificate né tollerate. Chi amministra e ricopre ruoli istituzionali si trova in una posizione vulnerabile e non può essere lasciato solo, soprattutto in questi momenti. Sono sicura che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e mi auguro che una palese minaccia non venga derubricata come bravata». Così, invece, la portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati nonché componente della Commissione parlamentare Giustizia, Elisa Scutellà, manifestando piena solidarietà al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

Forza Italia: «Auspichiamo si tratti di un episodio isolato»

«Nello stigmatizzare il grave fatto, auspichiamo che si tratti comunque di un episodio isolato su cui possa esser fatta piena luce». A dirlo è la segreteria cittadina di Corigliano-Rossano guidata dal commissario Giuseppe Turano. »Questa vicenda – si legge ancora nella nota – rappresenta, in ogni caso, un inquietante attacco che deve fare riflettere sul momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra città in cui si registra una recrudescenza di episodi criminosi. Siamo sicuri che gesti simili non intaccheranno l’azione politica ed amministrativa del primo cittadino, ma nel contempo non possiamo sottovalutare la gravità dell’accaduto. Anche nella dialettica politica dobbiamo evitare, pur nella diversità delle posizioni, di esasperare i toni per non fomentare simili gesti. L’immagine della città di Corigliano-Rossano non può e non deve essere danneggiata da gesti simili. L’episodio offre lo spunto per considerazioni di maggior rilievo come la sicurezza del territorio e il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine, temi sui quali concentreremo sin dai prossimi giorni il nostro impegno».

