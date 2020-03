Mimmo Bevacqua: risorse immediate per gli organici ospedalieri

Si rivela sempre più urgente il piano straordinario di assunzioni in ambito sanitario

La chiusura del reparto di pneumologia nell’Ospedale di Castrovillari a causa della carenza di personale medico produce le prime reazioni istituzionali. “Com’e possibile approntare misure serie per contrastare l’eventuale emergenza virale, quando le strutture chiamate in prima linea risultano impossibilitate a esercitare perfino l’ordinaria amministrazione?” A dichiararlo è il consigliere regionale Mimmo Bevacqua. “Proprio in questi giorni, assistiamo in Calabria alle decisioni di ospedali costretti a sospendere i ricoveri nel reparto pneumologia perché c’è un solo medico in servizio. Accade a Castrovillari, ma i vuoti in organico riguardano, in un modo o nell’altro, tutti i presidi ospedalieri della nostra regione.

Il piano straordinario di assunzioni in ambito sanitario, rispetto al quale ho già avuto modo di esortare tutti i livelli istituzionali, si rivela sempre più urgente. Le prime risorse da mettere in campo sono quelle per attingere dalle graduatorie esistenti ed espletare nuovi concorsi attraverso procedure accelerate. Tutto il resto è secondario. Non c’è un minuto da perdere. A meno che non ci si voglia affidare esclusivamente all’abuso a sorte. Ma non credo sia questa la strada per una classe dirigente responsabile”.​

