Migranti, la Santelli chiede al ministro Lamorgese il monitoraggio delle coste

“Occorrono unità navali destinate all’assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti”

A margine dello sbarco di 26 migranti positivi al Coronavirus sulle coste calabresi, il Presidente della Regione Jole Santelli ha dichiarato di aver “apprezzato il gesto del Viminale sulla vicenda di Amantea ma come sa perfettamente il Ministro Lamorgese il problema rimane. Per contrastare il pericolo di diffusione del Covid-19, occorrono unità navali destinate all’assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti. Pertanto, in una fase emergenziale come quella attuale, è necessario monitorare le coste calabresi ed evitare gli sbarchi”.

Commenta

commenti