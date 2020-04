Michele Sapia (Fai-Cisl): «Bene Gallo sul “Made in Calabria”»

Michele Sapia, Segretario generale Fai Cisl Calabria, nella seguente nota stampa, evidenzia l’importanza dell’iniziativa dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, di un sostegno al comparto agroalimentare calabrese attraverso l’incentivazione della presenza di prodotti di qualità del nostro territorio sugli scaffali dei supermercati, con la necessaria collaborazione della grande distribuzione organizzata

«È senza alcun dubbio importante, l’agroalimentare, infatti, non deve essere considerato un settore a sé stante, ma un complesso sistema economico-produttivo che comprende altri fondamentali comparti, dalla produzione alla commercializzazione.

Sarà perciò molto utile per l’economia regionale proseguire su questo percorso al quale ogni attore deve portare il proprio contributo, come la Fai Cisl sostiene da sempre, nella convinzione che la cooperazione e il confronto siano il punto di partenza per il rilancio del sistema agroalimentare; un sistema che costituisce in Calabria un segmento sociale chiave in termini occupazionali ed economici, con un importante peso nel comparto manifatturiero. Così come consideriamo un fondamentale elemento strategico, se si vogliono raccogliere le tante sfide che attendono il presente e il futuro del sistema agroalimentare calabrese, lanciare un chiaro messaggio di rinnovamento e cambiamento culturale soprattutto ai giovani calabresi: un messaggio che parli, attraverso scelte concrete, di fare sistema e lavorare in sinergia.

Dobbiamo necessariamente essere ottimisti – prosegue Sapia –, soprattutto in questa fase di emergenza, durante la quale bisogna pensare al futuro in termini innovativi e cominciare a costruirlo. Perciò la Fai Cisl Calabria condivide l’ipotesi di lavoro dell’assessore Gallo: fare della crisi epidemiologica anche un’opportunità per il sistema agroalimentare, che proprio in questa situazione drammatica si sta dimostrando, oggi più di ieri, essenziale per tutta la comunità; non solo per l’economia, le imprese e il lavoro, ma per la vita stessa delle persone.

Siamo convinti che la condivisione delle idee sia la vera ricetta per costruire un nuovo modello di sviluppo regionale partecipato, etico e solidale anche nell’attuale difficile fase. Per questo oggi ribadiamo la necessità di concretizzare un Patto Regionale per il lavoro e per la persona nel Sistema Agroalimentare calabrese, con una strategia frutto di una visione di lungo periodo. Lavorare insieme, associazionismo sociale, imprese, sindacati, istituzioni, associazioni di categoria, università, strutture regionali come Arsac e Ara, con un unico obiettivo: il bene della persona e della comunità. La strada maestra è, dunque, quella di concretizzare progetti che rafforzino l’asse produzione-commercializzazione-distribuzione, per sostenere il valore delle produzioni di qualità. Uno strumento importante in questa direzione può essere la condivisione di un “Documento strategico per l’Agroalimentare in Calabria” che preveda garanzie per giuste retribuzioni ai lavoratori, giusti prezzi per i prodotti agricoli e comprenda un Accordo Regionale per valorizzare e sostenere il “Made in Calabria dell’Agroalimentare” sia fuori regione che nel nostro stesso territorio. In Calabria, il Sistema Agroalimentare esprime molteplici eccellenze che purtroppo sono frenate da squilibri infrastrutturali, logistici e burocratici.

La nostra regione – sottolinea il Segretario generale di Fai Cisl Calabria – vanta 268 prodotti agroalimentari tradizionali ed è anche terra di innovazione: ricordiamo alcune idee come l’olio spalmabile e il gelato senza latte nate qui, nell’Università della Calabria».

