Michele Sapia: «Buon lavoro a Presidenti Commissioni Consiglio regionale settori strategici»

Necessario fare rete e favorire condivisione scelte. Al centro dignità della persona, qualità del lavoro e tutela del territorio

«Auguro buon lavoro – dichiara in una nota Michele Sapia, Segretario generale della Fai Cisl Calabria – ai nuovi Presidenti delle Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, in particolare di quelle chiamate ad occuparsi di delicate materie legate all’agroalimentare e alla tutela dell’ambiente: al Consigliere Pierluigi Caputo, che coordinerà la quarta, “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”; al Consigliere Pietro Molinaro, che ha una vasta esperienza nel comparto agricolo e presiederà la sesta Commissione, “Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili”, nella quale convergono opportunamente e per la prima volta alcune competenze strettamente connesse al territorio.

Nel formulare, quindi, a nome mio e della Fai Cisl Calabria un cordiale augurio per il percorso che si apre, voglio sottolineare la necessità di fare rete e favorire un’ampia condivisione delle scelte da operare per settori che hanno un’importanza strategica per la nostra regione: agricoltura, forestazione, ambiente, dissesto idrogeologico, bonifica.

Auguro che al centro dell’impegno delle Commissioni ci sia sempre la dignità della persona, la qualità del lavoro e la tutela del territorio: senza un’attenzione vigile e operativa a questi tre elementi non si avrà mai quello sviluppo sociale e occupazionale troppo atteso e tanto predicato nella nostra Calabria, terra fragile, ma ricca di risorse umane e naturali che chiedono di essere tutelate e valorizzate».

