Michele Sapia augura buon lavoro al nuovo Presidente dell’Anbi Calabria

«Formulo un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Presidente dell’Anbi Calabria, Ing. Rocco Leonetti, persona di grande esperienza nel settore della bonifica in Calabria», afferma il Segretario generale della Fai Cisl regionale.

«L’importante esperienza di Leonetti – prosegue – potrà essere una risorsa per l’intero comparto, che necessita di interventi condivisi a livello regionale per limitare le ataviche difficoltà e i limiti che condizionano l’azione degli enti consortili e delle professionalità che vi sono impegnate. Gli enti della bonifica sono, infatti, strategici, sia per la lotta al dissesto idrogeologico sia per i servizi all’agricoltura calabrese.

Al neo Presidente e alla sua squadra, dunque, buon lavoro per questo importante incarico nell’associazione regionale del settore della bonifica, un ambito che merita più attenzione, confronto, ascolto e nuove strategie condivise e finalizzate a tutelare l’intero territorio calabrese e le comunità».

