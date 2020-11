Michele Grande: «A Natale compriamo villapianese»

È questo l’accorato appello dell’esponente cittadino della Lega , Michele Grande: «Non lasciamo morire le nostre attività»

«Per le Feste in arrivo, facciamoci un regalo comune: aiutiamoci a vicenda». Questo è l’appello del consigliere comunale di Villapiana, e prossimo candidato a Sindaco, Michele Grande. «Quando arriverà il momento di acquistare un pensierino, un regalo agli amici o ai nostri cari, ricordiamoci di farlo nella nostra città . Abbandoniamo per questa volta gli acquisti online ed aiutiamo le Attività Commerciali locali che attraversano da mesi un terribile periodo di crisi (nella maggior parte dei casi senza aiuti economici). Non lasciamo morire le nostre Attività, facciamoci e facciamo – una volta tanto – un regalo utile». Così grande sulla sua pagina face book.

Commenta

commenti