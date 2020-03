Da mercoledì 1 Aprile al “Compagna” pronto soccorso h24

La decisione giunta all’indomani della visita del commissario Zuccatelli allo spoke di Corigliano-Rossano

Dal prossimo mercoledì 1 aprile il pronto soccorso del “Guido Compagna”, nell’area di Corigliano, dovrebbe ritornare ad essere operativo H24. Il condizionale è d’obbligo considerati i diversi “tira e molla” degli ultimi tempi che hanno ritardato la messa a regime di numerosi servizi all’interno dello spoke (ancora si aspetta la riattivazione del reparto di Cardiologia). La prima conferma, però, è arrivata ieri sera dal sindaco di Corigliano-Rossano che nel consueto bollettino serale in tempo d’emergenza ha parlato di «questione di ore» mentre oggi un altro segnale arriva da Roma, dalle stanze della Commissione parlamentare Sanità, che ha precisato l’apertura del pronto soccorso proprio per mercoledì 1 aprile.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, anche per affrontare e cercare di superare questa grave carenza dello spoke era arrivato in città il commissario dell’Asp, Giuseppe Zuccatelli, ed era stata in quest’ultima circostanza che il primo cittadino ha preteso la riapertura h24 del punto di primo soccorso di Corigliano, e ancor prima lo aveva fatto anche il deputato Francesco Sapia. Bisognava reperire personale infermieristico che a quanto pare oggi ci sarebbe per consentire la piena funzionalità del presidio.

Se son rose… fioriranno. Altrimenti sarà l’ennesimo pesce d’aprile

