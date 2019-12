Mercato di Natale, cambia la viabilità a Rossano

Giovedì 26 divieti per processione di Achiropita

In occasione della 4a edizione del Mercato di Natale, promosso dall’Associazione Commercianti Bizantini, domenica 22 dalle ore 7 alle ore 14 sarà istituito divieto di sosta ed interdizione al traffico su viale Luca De Rosis, dall’incrocio di via Nazionale fino ai semafori, all’incrocio di via Maiorana. Giovedì 26, giorno di Santo Stefano, saranno istituiti divieti nel centro storico dell’area di Rossano, lungo il percorso della processione per la Madonna Achiropita. È quanto contenuto nelle due ordinanze firmate oggi (mercoledì 18) dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato.

Domenica 22 i divieti interesseranno anche le vie Maiorana (da incrocio con via De Rosis a via Volta), da via Maiorana a via Marco Polo, il tratto di via Nazionale (dall’incrocio di Via Sibari a viale De Rosis), via Ferraris, da via Escrivà fino a via Maiorana.

